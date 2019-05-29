بعد تكليف مسرور برئاستها.. الديمقراطي يحدد موعد تشكيل حكومة الإقليم

2019/05/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني اليوم الأربعاء عن موعد تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد تكليف مسرور بارزاني برئاستها.وقال عضو برلمان الإقليم عن

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