الاستثمار.. يتصدر قائمة اهتمام عبد المهدي وأمير قطر في اجتماع ضمهما في الدوحة.. (موسع)

2019/05/29 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة، جرى خلاله بحث تطوير العلاقات

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