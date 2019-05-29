2019/05/29 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lCQGb8RvF4M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ناحية #سيدكان تشهد قصفا تركيا بالطائرات والمدفعية والأهالي ينزحون) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ناحية #سيدكان تشهد قصفا تركيا بالطائرات والمدفعية والأهالي ينزحون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).