2019/05/29 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ رئيس أركان الجيش يلتقي قادة العمليات الجدد ويبلغهم بتوصياته

29/05/2019 23:02:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

استقبل رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي اليوم الاربعاء، قادة عمليات {نينوى وصلاح الدين وديالى}، الذين تسنموا مناصبهم القيادية الجديدة وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات ونائب قائد القوات البرية.

وأوصى الغانمي بحسب بيان لوزارة الدفاع تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ),"القادة بضرورة الحفاظ على العلاقة الطيبة التي اكتسبها الجيش مع المواطنين ومد جسور الثقة معهم والعمل معاً لخدمة امن واستقرار المواطن في تلك المحافظات" مؤكداً على "الاستمرار بالعمل التعرضي والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن وطننا العزيز والحفاظ على المكتسبات الذي تحققت من معارك التحرير، بالاضافة الى الاهتمام بالمقاتلين والاستماع اليهم وتوفير متطلباتهم".

وأشاد رئيس أركان الجيش "بالجهود الكبيرة التي بذلها قائد عمليات نينوى السابق اللواء نجم عبد الجبوري بعد ان بلغ السن القانوني لخدمته في المؤسسة العسكرية والتي كانت مليئة بالفخر والبطولة والمهنية العسكرية كقائد خدم العراق ومحافظة نينوى العزيزة".

ت/م.م

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