2019/05/29 | 23:11

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (29 أيار 2019)، بأن القوات الامنية القت القبض على متهم يتاجر بالعملة المزورة في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من مديرية الامن الوطني في ديالى ودائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ديالى، ألقت القبض على متهم مطلوب وفق المادة (281 ق ع) في قضاء بعقوبة".

وأضاف، أن "المتهم بحوزته مبلغ من المال المزيف فئة (خمسة وعشرون آلاف دينار)".

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الخبير الامني هاشم الهاشمي، الاربعاء (29 ايار 2019)، ان رئاسة اركان الجيش اجرت تغييرا لقادة عمليات محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين.

وقال الهاشمي في تغريدة له على حسابه في تويتر، ان "رئاسة اركان الجيش وال

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاربعاء، تفاصيل عملية "المخلب" شمال العراق، فيما أكدت أن عمليتها العسكرية تهدف لإزالة التهديد لأمن تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال اجتماع عسكري، إن "عمل

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، القبض على ممول تنظيم داعش في الصحراء وعلى مسؤول الحسبة في القائم.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "وبعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك ن

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