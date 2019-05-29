2019/05/29 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك في هذه اللجنة المكونة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبعوث الأممي إلى سوريا لرووداو: الكورد مشاركون في لجنة صياغة الدستور السوري الجديد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المبعوث الأممي إلى سوريا لرووداو: الكورد مشاركون في لجنة صياغة الدستور السوري الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).