English | كوردى

شاهد بالفيديو.. اكوام النفايات في معسكر الرشيد تتحول الى نيران مستعرة لا يمكن اخمادها - تقرير: احمد الحربي


شاهد بالفيديو.. اكوام النفايات في معسكر الرشيد تتحول الى نيران مستعرة لا يمكن اخمادها - تقرير: احمد الحربي
2019/05/29 | 23:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: WJ0YTvSXs50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اكوام النفايات في معسكر الرشيد تتحول الى نيران مستعرة لا يمكن اخمادها - تقرير: احمد الحربي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اكوام النفايات في معسكر الرشيد تتحول الى نيران مستعرة لا يمكن اخمادها - تقرير: احمد الحربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).

كامل التفاصيل في: قناة العهد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا