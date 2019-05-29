2019/05/29 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن بد سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين واشنطن وأبو ظبي، التي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين الجانبين.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

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