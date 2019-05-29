مركز شباب زورافا يقوم بوضع اشارات مرورية على الطريق المؤدي للمجمع

2019/05/29 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – فهد الداوود حرصا على سلامة الناس و بغية التقليل من الحوادث المرورية هناك، قام مركز شباب زورافا و بدعم من منظمة يزدا بوضع إشارات و علامات مرورية تحذيرية على طول الطريق الرابط بين الخط المروري الرئيسي و المؤدي إلى مركز مجمع زورافا ( 50 كم / شمال مركز قضاء شنكال بمحافظة […]

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