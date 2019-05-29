الخورأسقف ثابت حبيب ، من رجل دين مسيحي إلى صانع سلام حقيقي

2019/05/29 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبتسامة تهزم داعش ، وإصرار يعيد الحياة أفضل من قبل إعداد _ جميل الجميل صدى القديسة بربارة توشّح بكوكاميلا حاملاً همومها وإشتياقاتها المتواصلة ، إنّه صوت صارخ ، صوت الأمّ لأبنائها ، صوت الطفّل إلى نسمات الهواء ، لقد تغرّبوا جميعهم أهالي بلدة كرمليس ، تغرّبوا ثلاثة أعوام وشهرين ، حاملين معهم ذكريات وكنائس […]

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