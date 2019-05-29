السياسيين يخالفون معايير تويتر

2019/05/29 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ نصح مركز الاعلام الرقمي المغرديين العراقيين، وخصوصا السياسيين، بعدم تحويل تغريداتهم الى صور ونشرها في حساباتهم على منصة تويتر .واكد المركز ان النشر بهذه الطريقة لاينسجم مع اسلوب تويتر، ولا يلائم الهدف الاساسي الذي تعمل شبكة تويتر بمقتضاه، والمبني على اساس ايصال الفكرة باقل عدد من الكلمات، وهو ما ميّز تويتر […]

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