عادل عبد المهدي وتميم بن حمد ال ثاني يعقدان اجتماعا في الديوان الاميري بالدوحة

2019/05/29 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وامير دولة قطر اجتماعا في الديوان الاميري بالعاصمة الدوحة.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان، أن الاجتماع بحث تطوير العلاقات بين البلدين وملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والتطورات الاقليمية ودور البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ونزع فتيل الأزمات.

وقال رئيس الوزراء إن العراق بدأ يستعيد دوره التاريخي ومكانته في محيطه العربي والاقليمي وان تكون بغداد دارا للسلام، مبينا أن الحكومة العراقية حريصة على اقامة افضل العلاقات مع محيطنا العربي والاسلامي ودول الجوار التي تحولت حدودها مع العراق الى مناطق أمن واستقرار وإنشاء مدن صناعية.

وأشاد بمكانة دولة قطر وبحكمة القيادة القطرية في مواجهة الظروف الصعبة، مؤكدا حرص العراق على بناء علاقات تعاون مع قطر في مختلف المجالات، وبالأخص في المجالات الاقتصادية والبناء والاستثمار والخدمات.من جهته، أكد امير دولة قطر الاستعداد الكامل لبلاده للتعاون مع العراق في جميع المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

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