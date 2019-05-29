هيئة النزاهة في كركوك توقف 3 متهمين وفق قانون حماية المستهلك

2019/05/29 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أفاد مراسل "العهد نيوز" في كركوك، أن مكتب تحقيق كركوك/ هيئة النزاهة قام بعملية نوعية مهمة أسفرت عن ضبط (ثلاثة متهمين) لتلاعبهم

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