فهمي: بينها العراق.. 3 دول تسعى إلى تهدئة أزمة إيران وأمريكا

2019/05/29 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف "الاصلاح والاعمار" رائد فهمي اليوم الاربعاء، عن حراك دبلوماسي تقوده ثلاث دول لتهدئة الازمة القائمة بين امريكا وإيران.

وقال

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