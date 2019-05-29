2019/05/29 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعتقال متهم يتاجر بالعملة المزورة في ديالى

29/05/2019 23:14:00 PM |

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واع/ ديالى/م.ف

افاد مصدر امني في محافظة ديالى ,الاربعاء, بأن قوة امنية اعتقلت متهماً يتاجر بالعملة المزورة في مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان قوة من مديرية الامن الوطني في ديالى ودائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ديالى القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة (281 ق ع) في قضاء بعقوبة.

واضاف المصدر, ان "القوة ضبطت بحوزة المتهم مبلغ من المال المزيف فئة (خمسة وعشرون آلاف)".

ت/م.م

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