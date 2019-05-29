شرطة النجف تمنع بيع الألعاب النارية

2019/05/29 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

النجف -

كلمة

منع محافظ النجف، لؤي الياسري، يوم الأربعاء، بيع الألعاب

النارية، وفقاً للقانون، حسبما أفاد في تصريحات صحفية.

ووجه الياسري قيادة شرطة النجف وجميع أجهزتها المعنية بمنع ومحاسبة

لكل من يبيع الألعاب النارية والألعاب الخطرة و الممنوعة وفق

القانون والتي تضر بصحة وسلامة الأطفال والمجتمع.

وقال إن “هذه المناسبات فرصة يستغلها الكثير من التجار للترويج عن

بضاعتهم بغض النظر عن الفائدة منها في المجتمع ومدى نسبة الأمان

فيها”.

واضاف ان “مناسبة العيد فرصة للفرح لا لإدخال الخوف والحزن على قلوب

الكثير من الأسر".

ودعا الأجهزة الأمنية إلى "متابعة أسواق الجملة وتبليغ أصحاب المحال

التجارية بمنع تداول هذه المواد الممنوعة وفق قرار مجلس محافظة

النجف الأشرف والمخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية".

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