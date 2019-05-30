تشيلسي يتغلب على آرسنال ويحصد لقب الدوري الأوروبي

2019/05/30 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بفوز ساحق على آرسنال برباعية مقابل هدف يتيم خلال المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب باكو الأولمبي.

وحقق تشيلسي لقبه الثاني في اليوروبا ليغ بعد 6 سنوات من فوزه باللقب الأول عام 2013، وتمكن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من إنقاذ موسم الفريق المتواضع، وربما نجح في إنقاذ منصبه أيضاً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكان هناك تكافؤ كبير من حيث المستوى مع أفضلية بسيطة لتشيلسي على صعيد الفرص الخطيرة، والتي كان أبرزها تسديدة أوليفيه جيرو التي أبعدها بيتر تشيك ببراعة.

وارتفع رتم اللقاء بشكل ملفت مع بداية الشوط الثاني، وبدأ جيرو مهرجان الأهداف برأسية مميزة عند الدقيقة 48، قبيل أن يضيف بيدرو رودريغيز الهدف الثاني بعد تمريرة مميزة من إدين هازارد المتوقع رحيله بعد هذه المباراة.

وواصل البلوز معاقبة آرسنال بعد الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 64 نفذها إدين هازارد بنجاح، محرزاً هدفه الأول في البطولة خلال الموسم الحالي.

ونجح آرسنال بتسجيل هدف شرفي عن طريق أليكس إيوبي بعد 5 دقائق، لكن تأثير هذا الهدف اندثر سريعاً بعد أن أطلق هازارد رصاصة الرحمة مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بحلول الدقيقة 72 مستغلاً تمريرة جيرو المميزة.

وأهدر آرسنال آخر فرصة أمامه ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد كان يحتاج لتحقيق اللقب لكي يحصل على بطاقة التأهل كونه احتل المركز الخامس في الدوري الإنكليزي الممتاز، بينما كان تشيلسي ضامناً التأهل من قبل باحتلاله المركز الرابع.

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