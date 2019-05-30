المالية النيابية تكشف عن وفرة مالية تغطي 60% من العجز بموازنة 2019

2019/05/30 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي اليوم الأربعاء أن الوفرة المالية المتحققة، في ظل ارتفاع أسعار النفط، ستغطي نحو 60% من العجز الموجود

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