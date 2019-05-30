دار الافتاء المصري: 19 جريمة إرهابية تضرب 9 دول خلال أسبوع.. والعراق بمقدمة المؤشر

2019/05/30 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

تصدر العراق مؤشر الإرهاب فى التقرير الأخير لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصري، الذي تناول الأسبوع الثالث من ايار، عبر

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