تشيلسي يحقق كأس الدوري الاوروبي بفوزه على ارسنال

2019/05/30 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أحرز تشيلسي لقب مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه الساحق مساء الأربعاء على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفييه جيرو (49) وبدرو رودريجيز (60) وإيدن هازارد (65 من ركلة جزاء و72)، فيما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد في الدقيقة 69.

وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل، فيما فشل مدرب أرسنال أوناي إيمري في إحراز اللقب للمرة الرابعة، بعدما سبق له أن رفع الكأس 3 مرات مع اشبيلية.

واعتمد تشيلسي على طريقة اللعب 4-3-3، فلعب الدنماركي أندرياس كريستينسن إلى جانب البرازيلي دافيد لويز في عمق الخط الخلفي بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وإيمرسون بالمييري، وقام الإيطالي جورجينيو بدور لاعب الارتكاز، مفسحا المجال أمام الثنائي ماتيو كوفاسيتش ونجولو كانتي للتحرك أمامه، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بدرو رودريجيز وإيدن هازارد وأوليفييه جيرو.

أما تشكيلة أرسنال الذي لعب بطريقة 3-4-1-2، فخلت من المفاجآت، حيث لعب اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس والإسباني ناتشو مونريال إلى جانب القائد الفرنسي لوران كوسيلني في الخط الخلفي، فيما تواجد أينسلي مايتلاند-نايلز وسياد كولاسيناتش على الطرفين، وتبادل السويسري جرانيت تشاكا الأدوار مع الأوروجوياني لوكاس تورييرا في وسط الملعب، وقام الألماني مسعد أوزيل بدور صانع الهجوم وراء ثنائي الخط الأمامي بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت.

وهدد أرسنال مرمى تشيلسي مبكرا، وبالتحديد في الدقيقة الثامنة، عندما أبعد حارس تشيلسي كيبا أريزابالاجا عرضية مايتلاند-نايلز ليتابع أوباميانج الكرة ضعيفة بجانب المرمى، وطالب لاعبو أرسنال بركلة جزاء في الدقيقة 18، عدما بدا وأن الحارس كيبا عرقل لاكازيت، لكن الحكم لم يحتسب شيئا.

مال اللعب إلى الهدوء قليلا، قبل أن يطلق تشاكا تسديدة قوية علت مرمى تشيلسي بسينتيمترات قليلة في الدقيقة 27، ورد تشيلسي بعد دقيقتين عندما استقبل إيمرسون الكرة في الناحية اليسرى، لكن سوكراتيس أبعد بقدمه محاولته، ومنع أزبيليكويتا ظهير أرسنال كولاسيناتش من التسديد في الدقيقة 32.

وتألق حارس مرمى أرسنال بيتر تشيك في إبعاد محاولة جديدة من إيمرسون في الدقيقة 34، وتعاون جيرو مع بدرو قبل أن يسدد كرة أرضية برع تشيك في إبعادها بالدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني جاء صاخبا، فافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 49، بعدما قابل برأسه عرضية منخفضة من إيمرسون على يمين الحارس تشيك، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 60، عن طريق بدرو الذي تلقى تمريرة متقنة من هازارد قبل أن يضعها في الشباك.

وزاد تشيلسي محن أرسنال عندما احتسب الحكم ركلة جزاء له بعد تعرض جيرو للدفع داخل المنطقة من مايتلاند-نايلز، فتصدى هازارد للركلة بنجاح في الدقيقة 65، وهو ما أجبر مدرب أرسنال أوناي إيمري على إجراء تبديلين دفعة واحدة، من خلال إشراك أليكس أيوبي وماتيو جوندوزي مكان تورييرا ومونريال.

وقلص أرسنال النتيجة في الدقيقة 69، عندما أبعد دفاع أرسنال ركلة ركنية لتصل إلى أيوبي الذي سدد كرة عنيفة “على الطاير” من حدود منطقة الجزاء، لم يحظ كيبا بفرصة إبعادها، لكن رد تشيلسي جاء سريعا في الدقيقة 72، عن طريق هازارد الذي تلقى تمريرة ساحرة من جيرو ليضع الكرة بهدوء على يسار تشيك.

وأخرج تشيلسي لاعب وسطه كوفاسيتش من الملعب وأشرك مكانه روس باركلي، فيما دخل جو ويلوك تشكيلة أرسنال مكان المخيب أوزيل، وحرم تشيك ويليان من ترك بصمته على أحداث المباراة من خلال التصدي لمحاولته في الدقيقة 71، ومرت محاولة أخرى من أزبيليكوتا بمحاذاة القائم البعيد.وأهدر البديل ويلوك فرصة تسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 84 عندما استقبل تمريرة لاكازيت بلمسة واحدة، فمرت كرته قوسية بجانب القائم البعيد، وخرج هازارد من الملعب قبل النهاية بدقيقتين، ليدخل مكانه دافيدي زاباكوستا.

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