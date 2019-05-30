اعفاء قادة عمليات وتعيين بدلاء

2019/05/30 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعفي ثلاثة من قادة العملية العسكرية وتعيين قادة جدد لعمليات ديالى وصلاح الدين ونينوى.وقال المصدر ، إنه “تم إعفاء قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبد المحسن حاتم وتعيين اللواء الركن غسان العزي بديلاً له”.وأضاف أنه “تم تعيين اللواء الركن عبدالمحسن حاتم قائد عمليات ديالى السابق، قائداً لعمليات صلاح الدين بديلا […]

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