2019/05/30 | 00:28

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عاجل | الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه ويعلن عن إجراء انتخابات جديدة في سبتمبر المقبل

عاجل | الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه ويعلن عن إجراء انتخابات جديدة

في سبتمبر المقبل

المصدر: الجزيرة

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