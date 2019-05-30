2019/05/30 | 00:28

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كبير مستشاري ترامب يصل الى إسرائيل لبحث "صفقة القرن"

متابعة - كلمة

وصل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومبعوث

السلام الأمريكي في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، إلى إسرائيل،

مساء الأربعاء، قادمين من الأردن.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن كوشنر وغرينبلات، سيبحثان خطة

السلام بالمنطقة المعروفة بـ”صفقة القرن”، إضافة إلى ورشة العمل

الاقتصادية التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة الشهر المقبل.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين سيلتقيان برئيس الوزراء الإسرائيلي

بنيامين نتنياهو، لبحث الترتيبات الخاصة بذلك.

وذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، في وقت سابق، أن الوفد الأمريكي

سيختتم جولته التي بدأها الإثنين، وشملت المغرب والأردن، في

إسرائيل، الجمعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع حشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، من المقرر

عقده في يونيو/ حزيران المقبل، لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة سلام

يعتزم البيت الأبيض الكشف عنها بعد أيام؛ تعرف إعلاميًا بـ”صفقة

القرن”.

وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة “الصفقة” منذ تسلم ترامب الرئاسة

مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها تقوم على

إجبار الفلسطينيين تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع

مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.

(الأناضول)

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