الكونغرس يتحرك لاقالة ترامب لاساءة استخدامه للسلطة

2019/05/30 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اعلنت رئيسة الكونغرس الامريكي نانسي بيلوسي، الاربعاء، ان المجلس يتوجه نحو اكمال التحقيقات الكاملة قبل محاسبة ترامب.وقالت بيلوسي بحسب ما اوردت السي ان ان، ، ان "التحقيق في اساءة استخدام الرئيس للسلطة ومحاسبته على الجرائم التي يرتكبها، هي من واجبات الكونغرس المقدسةوتابعت السي ان ان، ...

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