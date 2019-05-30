اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الولادة والأطفال في المثنى

2019/05/30 | 00:31

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بغداد اليوم - المثنى

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، الخميس (30 ايار 2019)، عن اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الولادة والأطفال في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بأشراف ميداني مباشر من قبل مدير دفاع مدني المثنى العميد الحقوقي محمد جاسم محمد، تمكنت مفرزنا في مركز الصوب بإمرة الرائد منصور ربح متعب ضابط المركز من اخماد النيران التي اندلعت داخل مخزن مستشفى الولادة والأطفال في مستشفى بمحافظة المثنى، بكل مهنية وبوقت قياسي قصير".

وأضافت، أنه "تم اخماد الحريق دون توسعه الى باقي أنحاء المستشفى بأقل الخسائر المادية وبدون اضرار بشرية تذكر".

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (29 أيار 2019)، بأن القوات الامنية القت القبض على متهم يتاجر بالعملة المزورة في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة من مديرية الامن الوطني في ديالى ودائرة التحقيقات في هيأة النزاهة ديالى

بغداد اليوم - بغداد

اعلن الخبير الامني هاشم الهاشمي، الاربعاء (29 ايار 2019)، ان رئاسة اركان الجيش اجرت تغييرا لقادة عمليات محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين.

وقال الهاشمي في تغريدة له على حسابه في تويتر، ان "رئاسة اركان الجيش وال

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاربعاء، تفاصيل عملية "المخلب" شمال العراق، فيما أكدت أن عمليتها العسكرية تهدف لإزالة التهديد لأمن تركيا.

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال اجتماع عسكري، إن "عمل

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