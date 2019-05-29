مكافحة المتفجرات بالحشد تعثر على 600 قنبرة هاون من مخلفات داعش في نينوى

2019/05/30 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، العثور على 600 قنبرة هاون في نينوى، مشيرة الى اتلافها جميعها بشكل آمن.وذكرت المديرية في بيان تلقاه موقع "الحشد الشعبي"، ان "فرق مكافحة المتفجرات في محافظة نينوى واصلت جهودها الواسعة لتطهير المناطق المحررة من العبوات والألغام التي تركها تنظيم داعش الاجرامي، حيث عثرت على 600 ...

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