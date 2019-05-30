مقتدى الصدر يتحدث عن تعري النساء امام الاطباء

2019/05/30 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ تحدث زعيم التيار الصدي مقتدى الصدر عن تعري النساء امام الاطباء.وذكر الصدر في تغريدة له ان “الذنب العشرون..مراجعة النساء للاطباء والتعري امامهم وكذا العكس من غير اضطرار الى ذلك بحجة التداوي واخذ العلاج وما شاكل ذلك”.وواضب الصدر على نشر الذنوب بشكل يومي.

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