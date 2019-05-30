القبض على 5 متهمين في الديوانية
الخميس
30
ايار
2019 :
12:34 am
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تمكنت دوريات مركز شرطة النهضة وسيطرة درع الجنوب من إلقاء القبض على
5 متهمين 4 منهم بقضايا التهديد فيما عثر بحوزة أحدهم وهو من سكنة
محافظة ذي قار على 6 أكياس من مادة الكرستال المخدرة وانبولة تستخدم
لشم المخدرات حيث تم ارسالهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.
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