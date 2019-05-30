2019/05/30 | 00:59

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القبض على 5 متهمين في الديوانية

الخميس

30

ايار

2019 :

12:34 am

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تمكنت دوريات مركز شرطة النهضة وسيطرة درع الجنوب من إلقاء القبض على

5 متهمين 4 منهم بقضايا التهديد فيما عثر بحوزة أحدهم وهو من سكنة

محافظة ذي قار على 6 أكياس من مادة الكرستال المخدرة وانبولة تستخدم

لشم المخدرات حيث تم ارسالهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.

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