اخماد حريق مخزن مستشفى الولاده في المثنى

2019/05/30 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرقنا في المثنى د .



م الصوب-بأشراف مباشر من قبل العميد الحقوقي محمد

جاسم محمد وضابط المركز منصور ربح متعب تتمكن من اخماد حادث

حريق مخزن في مستشفى الولاده حيث اخمدت النيران بسرعة ومهنية عالية

دون توسعها الى باقي الاماكن القريبه منها فكانت الاضرار

المادية بسيطة وبدون خسائر بشرية تذكر.

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