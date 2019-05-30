2019/05/30 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل، رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، باسم عبد الزمان، الخميس، اطلاق منحة "العيدية" البالغة (100) الف دينار لاكثر من (23) الف اسرة مستفيدة.

وقال عبد مازن، في بيان، إن "الاسر التي اطلق لها العيدية من اصل (56) الف اسرة تم قفل بطاقاتهم بعد تحديث بياناتها عبر استمارة التحديث الالكترونية الموجودة على موقع الوزارة الرسمي"، داعيا "الاسر المتبقية الى تحديث بياناتها الكترونيا دون مراجعة الاقسام في بغداد والمحافظات".

من جانبه ذكر مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الهيئة جمال عبد الرسول، وفقا للبيان، ان "اعداد الاسر التي لم تستلم العيدية والمقفلة بطاقاتها بسبب عدم تحديث البيانات"، مبينا انه "تم اطلاق العيدية لاكثر من (23) الف اسرة بعد 24 ساعة من تحديث بياناتها الكترونيا"، منوها الى ان "بعض الاسر لم تشمل بالعيدية لوجود اسباب اخرى سيتم العمل على معالجتها مستقبلا".وكانت وزارة العمل قد اطلقت مبلغ العيدية البالغة (100) الف دينار لجميع الاسر المستفيدة من راتب الاعانة الاجتماعية ووصل عدد الاسر اكثر من مليون و(227) الف اسرة.

بغداد اليوم - بغداد

أنتقد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاربعاء (29 ايار 2019)، مراجعة النساء للأطباء "والتعري أمامهم".

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "الذنب العشرون، هو مراجعة الاطباء والتعري امامهم وكذا

بغداد اليوم- ديالى

أبدت النائبة عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، الأربعاء (29 أيار 2019)، استغرابها من عدم وجود ارقام تسلسلية، لاستمارات التقديم على الوظائف الشاغرة في المحافظة.

وقالت النائبة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها تبدي استغرابها من أ

بغداد اليوم- كركوك

قال مصدر مطلع في محافظة كركوك، الأربعاء (29 أيار 2019)، إن مكتب تحقيق كركوك/ هيأة النزاهة قام بعملية نوعية مهمة اعتقل من خلالها 3 متهمين.

وأضاف المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المتهمين يواجهون تهماً بالتلاعب بنوعية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير العمل يعلن إطلاق منحة “العيدية“ لاكثر من 23 الف اسرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير العمل يعلن إطلاق منحة “العيدية“ لاكثر من 23 الف اسرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).