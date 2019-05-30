الدفاع المدني تعلن موقفا جديدا حول الحرائق

2019/05/30 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت وكالة "العهد نيوز" نسخة منه، إن "الموقف الجديد للحرائق في عموم محافظات العراق من تاريخ 8 آيار الجاري

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