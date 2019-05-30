المثنى.. إخماد حريق في مستشفى الولادة والأطفال

2019/05/30 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى في الساعة الأولى من اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الولادة والأطفال في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان

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