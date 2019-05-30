رئيس الجمهورية سيشارك في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة

2019/05/30 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن بيان صادر عن وزارة الخارجية، ان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح سيشارك في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة

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