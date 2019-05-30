القمم الثلاث واحتمالات الحرب والسلام في المنطقة

2019/05/30 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا طلبت المملكة العربية السعودية عقد قمتين طارئتين، الأولى للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والثانية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية،

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