فلسطين الجديدة… نكبة ثانية؟

2019/05/30 | 01:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينقطع سيل التسريبات والتوقعات والتكهنات عن ماهية صفقة القرن وبنودها منذ أن أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أحدث تلك

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