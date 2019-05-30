2019/05/30 | 02:01

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العيداني يوجه العقود الحكومية بإعلان مناقصة بناء (19) مدرسة ضمن خطة مشاريع تنمية الأقاليم للعام الحالي

وجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني العقود

الحكومية في ديوان المحافظة بإعلان مناقصة مجموعة من المشاريع الخاصة

بقطاع التربية والتي تتضمن انشاء المدارس في بعض مناطق المدينة والتي

وصلت بحدود (19) مشروع ضمن برنامج تنمية الأقاليم لسنة 2019.وقال" العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص انه وافق

على اعلان مناقصة بعض مشاريع قطاع التربية إشارة الى مطالعة العقود

الحكومية في ديوان المحافطة حيث تضمنت المشاريع بناء (19) مدرسة تتوزع

في مختلف مناطق البصرة ومنها بناء مدرستين (18) صف في الدير،

ومدرسة في ساحة روضة الغفران في حي الصناعة ومدرسة في ساحة مدرسة جرير

الابتدائية وانشاء مدرسة في ساحة مدرسة الخوارزمي ومدرسة (18) صف قرب

مستشفى المدينة .وتابع " محافظ البصرة ان باقي المشاريع تضمنت بناء مدارس في منطقة نهر

صالح ومقاطعة (11) طلاع المعيدي ومنطقة التمار بدل المدرسة الكرفانية

ومدارس في البيجية وكوت النزال وانشاء مدرسة في ساحة مدرسة الرواد

الابتدائية ومدرسة مجاورة لمدرسة النسور الابتدائية ومدرسة في منطقة

ام الشويج ومدرسة في ساحة ثانوية الجاحظ وشلهة الحجاج وهوير عكاب داخل

مدرسة العدل ومدارس اخرى في المحافظة .وكان محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني قد اعلن في وقت سابق

الموافقة على اعلان مناقصة مشاريع هدم وإعادة بناء لبعض المدارس

في مختلف مناطق المدينة .

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