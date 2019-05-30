2019/05/30 | 02:01

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إسعاف المصابين جراء انقلاب عجلتهم في الديوانية

الخميس

30

ايار

2019 :

01:43 am

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إسعاف المصابين جراء انقلاب عجلتهم في ناحية الشنافية 70 كيلوا متر

غربي مركز محافظة الديوانية من قبل فريق جمعية الهلال الأحمر العراقي

فرع الديوانية والذي كان يجري استبيانه في الناحية لغرض تحديد الفئات

الاشد ضعفا وتسجيل الاحتياجات الخاصة بها

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