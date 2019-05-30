2019/05/30 | 02:01

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العتبة العباسية تعلن البدء بـ "تصدير" منتجاتها الزراعية والصناعية بعد سد الحاجة المحلية

كربلاء - كلمة

أعلنت شركة تابعة للعتبة العباسية بكربلاء، يوم الخميس، البدء

بتصدير منتجاتها خارج العراق.

وقال المدير التنفيذي لشركة الجود لتكنولوجيا الصناعة والزراعة،

ميثم البهادلي، إن الشركة "لم تعُدْ منتجةً على مستوى كربلاء

والعراق فحسب، بل هي عالميّة لأنّنا بدأنا بأولى الخطوات لتصدير ما

تنتجه شركتنا من مواد".

وينتج القسم الزراعي في الشركة ثلاثة فروعٍ أساسيّة، وهي: (إنتاج

أسمدة زراعيّة، إنتاج المبيدات الأحيائيّة البيولوجيّة، إنتاج

الإضافات العلفيّة الحيوانيّة) وهذه الفروع تغطّي تقريباً كلّ

احتياجات المُزارع العراقيّ"، وفقاً لمدير الإنتاج الزراعي عمار

علي.

من جهته قال مديرُ معمل المنظّفات في شركة الجود سلام سلمان محمود:

"ينتج معملُنا أنواعاً عديدة من المنظّفات والمعقّمات والمطهّرات

والمعطّرات، وقمنا بتطوير الكثير منها، وكلّ ذلك يتمّ بأيادي وخبرات

وكفاءات محلّية عراقيّة".

ودعا مجلس النواب العراقي في وقت سابق مؤسسات الدولة إلى تنفيذ

مشاريع "مميزة" كتجربة "العتبة العباسية الناجحة"، حسبما أفاد به

النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قد أثنى، في الـ17 آذار،

على جهود العتبة العباسية خلال زيارته لجناحها الخاص في "الأسبوع

الزراعي" الذي أقامته وزارة الزراعة العراقية.

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