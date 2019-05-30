"بالوثيقة".. انهاء تكليف الدكتور عباس حسن تقي من رئاسة جامعة كركوك

2019/05/30 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة المدار - كركوكقررت وزارة التعليم العالي، انهاء تكليف الدكتور ( عباس حسن تقي ) من منصب رئيس جامعة كركوك وتكليف الدكتور ( صباح احمد اسماعيل ) بالمنصب اعلاه (وكالة ) .

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