إلى أين يتجه سعر الدولار خلال العام الجاري؟

2019/05/30 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع مؤسسات مالية ومحللون ماليون أن يتجه سعر صرف الدولار نحو الارتفاع أكثر خلال العام الجاري، مستفيداً من الاضطرابات الجيوسياسية والمالية التي

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