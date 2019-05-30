"المحيبس".. لعبة وثقافة وتواصل اجتماعي حي

2019/05/30 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتميز المجتمع العراقي عن المجتمعات الاخرى في شهر رمضان المبارك باللعبة التراثية المحيبس التي تعتبر من الموروثات الاجتماعية القديمة المحببة للمجتمع العراقي لكن ذلك لم

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