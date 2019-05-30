الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن مقطع فيديو لمسلحين ادعوا الانتماء له

2019/05/30 | 02:33

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيأة الحشد الشعبي، الخميس (30 ايار 2019)، توضيحا بشأن مقطع فيديو لمسلحين ادعوا الانتماء لها.

وقالت الهيأة في بيان، "انتشر في بعض مواقع التواصل مقطع فيديو مفبرك لعدد من المسلحين يطلقون على انفسهم اسم (جبهة الثوار الاحرار) ويضعون على جنبهم راية الحشد الشعبي".

وأضافت، "ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ امن الدولة وسياساتها واحترام الأنظمة والقوانين، ندعو الجميع الى التأكد من مصدر المعلومات وعدم تصديق مثل هكذا مقاطع مزيفة ومعلومات الهدف منها خلط الأوراق وضرب سيادة الدولة".وتابعت الهيأة، "كما نذكر اليوم بان الحشد الشعبي هو مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة تأتمر بأوامره وتعمل في الاطار الرسمي وليس لديها اي تمثيل مسلح اخر خارج نطاق هذا المفهوم".

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وقال صالح في تصريح صحفي، إن &quo

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وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم- بغداد

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وقال فهمي في حديث لـ (بغداد الي

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