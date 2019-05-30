معلنة نتائج السادس الابتدائي.. تربية النجف الأشرف تحقق نسبة نجاح 56%

2019/05/30 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف الأشرف

اعلنت مديرية تربية محافظة النجف الاشرف نتائج الامتحانات الوزارية للصف السادس الابتدائي محققة نسبة نجاح تفوق 56%، ‏حيث اشرف المدير العام للتربية

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