2019/05/30 | 03:03

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ماذا قال السيد السيستاني حفظه الله الى حجة الاسلام و المسلمين دانشمند ؟!

الخميس

30

ايار

2019 :

02:51 am

13

حجة الاسلام والمسلمين دانشمند يروي عن السيد علي السيستاني حفظه

الله كنت في الزيارة وذهبت إلى سماحة السيد علي السيستاني (اول

هذا وأنا جالس الآن على منبر أبي عبد الله الحسين) فسألته (وكان

سماحته على معرفة كاملة بي وهذا من لطفه) سألته ما هي وظيفتي الآن

قال: 《اوجب عليك أينما ارتقيت المنبر أن تعرف الناس بنعمة ولاية

الفقيه》

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