انضمام تركيا يتلاشى.. المفوضية الأوروبية تعلنها وأنقرة ترد

2019/05/30 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء إن آمال تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى ما وصفته بتدهور الأوضاع في المحاكم والسجون

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