احالة قائد عمليات نينوى للتقاعد وتعيين قائد عمليات صلاح الدين بديلا له

2019/05/30 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعيين قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن نومان الزوبعي قائدا لعمليات نينوى".

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