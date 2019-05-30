هيئة الحشد الشعبي تصدر توضيحا مهما بشأن مقطع فيديو لمسلحين يدعو الانتماء لها

2019/05/30 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر في بعض مواقع التواصل مقطع فيديو مفبرك لعدد من المسلحين يطلقون على انفسهم اسم "جبهة الثوار الاحرار" ويضعون على جنبهم راية الحشد الشعبي.ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ امن الدولة وسياساتها واحترام الأنظمة والقوانين، ندعو الجميع الى التأكد من مصدر المعلومات وعدم تصديق مثل هكذا مقاطع مزيفة ومعلومات الهدف منها خلط ...

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