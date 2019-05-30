“البلاد قابلة للانفجار”.. العسكري السوداني يهدد باللجوء لخيارات وحلول بديلة

2019/05/30 | 03:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو المجلس العسكري بالسودان صلاح عبد الخالق سعد إنهم سيلجؤون لخيارات بديلة في حال فشلت المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وأكد

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