2019/05/30 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسة وزراء بريطانيا تغرد لبارزاني هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كردستان.وقالت ماي في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي {تويتر} " نهنىء نيجيرفان بارزاني على انتخابه رئيسا لإقليم كردستان العراق".وأضافت "تتطلع المملكة المتحدة إلى تعزيز علاقتها مع شعب كردستان".

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