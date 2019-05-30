طيارون أستراليون أصيبوا بالليزر فوق بحر الصين الجنوبي

2019/05/30 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيارون أستراليون أصيبوا بالليزر فوق بحر الصين الجنوبيأعلن الجيش الأسترالي أن طيارين من بحريته أصيبوا بالليزر، خلال تحليقهم فوق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.وأشار الى انه "رصد زيادة في استخدام الليزر من سفن"، اذ استُهدف طيارو مروحيات أثناء مشاركتهم في تدريبات استمرت أشهراً في المحيطين الهندي والهادئ.وأضاف الجيش أنه أجرى "فحصاً للطيارين المعنيين في البحرية الملكية الأسترالية، في إجراء احترازي".وتُتهم الصين بتشغيل ميليشيا بحرية تضمّ سفن صيد، لتنفيذ عمليات استطلاعية واستخباراتية ومهمات أخرى في البحر الجنوبي الذي تزعم بكين سيادتها عليه، فيما تطالب دول مجاورة بالسيادة على أجزاء منه.وذكر الجيش الأسترالي أن "سبب استخدام السفن لليزر غير معروف، ولكن قد يكون للفت الانتباه إلى وجودها في ممرات مائية مزدحمة".

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